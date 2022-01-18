Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. На Камчатке туриста накрыло снежной лавиной — друзья его спасли.

Scientif38 Лавина

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«В выходные парни на снегоходах поехали на Банные горячие источники. Всё бы хорошо, но в пути на одного из них сошла лавина. Засыпало по самую макушку.

К счастью, рядом были товарищи — быстренько откопали мужчине лицо, чтобы смог нормально дышать, и руки. Эпичное спасение сняли на видео для истории. Парень не пострадал — весело махал руками из-под снега, пока его освобождали», — сообщил телеграм-канал «Amur Mash» под видео операции спасения.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники администрации города Норильска Красноярского края предстанут перед судом по обвинению в халатности, повлекшей гибель и травмирование людей при сходе снежной лавины.