Пермь, , 10:46 — REGNUM В Пермском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с 10 по 16 января показатель прошлой недели оказался превышен на 76,2%.

Грипп torange.biz

За неделю в Прикамье зарегистрировали 16 789 случаев ОРВИ и гриппа (64,3 на 100 тысяч населения). Недельный эпидемиологический порог превышен на 7,6%. Превышение наблюдается только среди взрослого населения.

Стоит отметить, на территории края с середины декабря 2021 года и в первой декаде января 2022 года происходило снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье идёт на спад