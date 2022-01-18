Нур-Султан, , 10:45 — REGNUM Субъектам бизнеса в Казахстане, пострадавшим от последствий массовых беспорядков в республике, будет оказана помощь со стороны государства. Как заявил 18 января в ходе заседания правительства страны, на котором обсуждался план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в республике, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, средства будут выделены для возмещения ущерба, полученного во время январских погромов.

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Он добавил, что реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса уже сформирован Палатой предпринимателей «Атамекен».

»По результатам работы правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба», — цитирует ТАСС Смаилова.

Глава казахстанского правительства добавил, что для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.

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Добавим, что ущерб для бизнеса в стране предварительно оценили в 93,7 млрд тенге (свыше $215 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. 8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в стране стабилизируется, но очаги террористических атак сохраняются.

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По данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, от массовых погромов пострадали 1823 субъектов бизнеса в девяти регионах страны. Большинство пострадавших предпринимателей относятся к микро‑ и малому предпринимательству — 675 и 914 пострадавших субъектов соответственно. самый большой удар пришёлся на субъекты торговли (1640), также пострадали субъекты общепита (58), финансовый сектор (86).