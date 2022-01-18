Москва, , 10:45 — REGNUM На синей ветке метро Москвы движение восстановлено после происшествия, сообщили 18 января в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, на центральном участке синей ветки, от станции «Киевская» до станции «Курская», не было движения из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.