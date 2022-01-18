Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Работа ряда маршрутов общественного транспорта в Ростове-на-Дону будет продлена, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Pixabay.com Автобус

В целях обеспечения транспортного обслуживания горожан на Крещение работа пассажирского транспорта будет продлена до 01:00 мск 19 января. На городские маршруты в ночные часы выйдут 237 единиц подвижного состава.

ИА REGNUM сообщало, что наплыв желающих совершить омовение ожидается с 23:00 мск 18 января по 3:00 мск 19 января. В муниципальных образованиях откроют69 мест для купания, в Ростове-на-Дону — десять. В ряде муниципальных образованийотказались от проведения крещенских купаний из-за угрозы распространения коронавируса.