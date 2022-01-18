Полотняный завод, Калужская область, 18 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Выплатить 196-тысячный долг, а также почти 14 тысяч рублей исполнительского сбора жительница посёлка Полотняный завод решила после того, как судебные приставы арестовали её автомобиль. Об этом 18 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области АртёмЗалогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав.

В Дзержинском районном отделение судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области на исполнении находилось решение суда о взыскании с местной жительницы задолженности в размере 196 тысяч рублей. Деньги женщина должна была выплатить в пользу администрации района за аренду недвижимости. В срок, предусмотренный для добровольного исполнения, женщина не погасила имеющийся долг, в связи с чем судебные приставы приступили к принудительному исполнению. В отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил почти 14 тысяч рублей. Также сотрудники ведомства установили, что в собственности у гражданки находится несколько транспортных средств, на которые был наложен запрет на проведение любых регистрационных действий, а на одну из машин марки наложили арест.

«Для того, чтобы не потерять своё имущество, калужанка поспешила рассчитаться с долгами по аренде. Она полностью выплатил 196-тысячную задолженность и исполнительский сбор за несвоевременное исполнение. После этого меры принудительного исполнения были отменены, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — отметил Артём Залогин.