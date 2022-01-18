Вашингтон, 18 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Американская модель Белла Хадид рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем в интервью для The Wall Streer Journal. Разговор опубликован на сайте издания.

Скриншот с YouTube Белла Хадид

В интервью Хадид объяснила, почему на протяжении трёх лет фотографировала себя плачущей. «У меня были действительно депрессивные эпизоды, и моя мама или мой врач спрашивали, как я себя чувствую, и вместо того, чтобы отвечать в тексте, я просто отправляла им фотографию. Это было проще всего», — говорит она.

Модель также отметила, что сейчас чувствует себя лучше. «У меня бывают хорошие дни… Я не так беспокойна, как обычно. Но завтра я могу проснуться и быть полной противоположностью. Вот почему я так перегружена», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что о проблемах с ментальным здоровьем Белла Хадид впервые рассказала в ноябре 2021 года. Она опубликовала несколько фотографий, на которых она плачет: «У меня было достаточно срывов, а также выгорание, чтобы понять, что я достаточно много работаю».