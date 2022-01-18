Челябинск, 18 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве водителя в Магнитогорске Челябинской области гражданин помещён в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ru.torange.biz Уголовное дело

Подозреваемого поймали сотрудники уголовного розыска и отдела полиции «Левобережный». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В южноуральском Следственном комитете отмечают, что решается вопрос о предъявлении этому лицу обвинения и избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 14 января. Неизвестный остановил автомобиль и нанёс водителю несколько ножевых ранений. В результате мужчина скончался.