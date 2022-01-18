Донецк, 18 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Силовики Украины за последние сутки два раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 января рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 20 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие и что были обстреляны населенные пункты Октябрь и Верхнеторецкое.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в СЦКК сообщили, что районы села Веденского (ДНР) и посёлка Молодёжное (ЛНР) подверглись обстрелу со стороны ВСУ.