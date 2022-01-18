Петропавловск-Камчатский, , 10:46 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал больше не затягивать сроки сдачи спортивного-оздоровительного комплекса «Водник». Готовность объекта — практически 100%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Строительно-монтажные работы завершены, к сожалению, не смогли вовремя доставить ряд контейнеров, потому сроки сдачи затянулись. Сейчас пришел контейнер с оборудованием, ведется установка. Надеемся, что к середине февраля объект будет передан министерству спорта для его дальнейшего открытия», — сказали специалисты.

Губернатор настойчиво рекомендовал к середине февраля завершить все процедуры, чтобы в феврале ФОК принял первых спортсменов.

В двухэтажном «Воднике» общей площадью 5,8 тыс. кв. метров есть два бассейна. Длина взрослого, рассчитанного на четыре дорожки, — 25 метров, детского — десять метров.

На улице обустроены воркаут-площадка с антивандальными тренажёрами, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов в декабре 2021 года поручил профильному министерству активнее формировать тренерский состав для спорткомплекса «Водник».