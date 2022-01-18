Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление ветра, на дорогах ожидается гололедица, передаёт ИА REGNUM.

Dtp-online-news.ru Гололед

В большинстве районов ожидаются дождь со снегом, мокрый снег, местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд. Ветер усилится до 15−19 метров в секунду, в утренние часы по югу возможны порывы до 20−23 метров в секунду.

Ростовские спасатели призвали жителей областного центра быть предельно осторожными. Водителям следует быть особо внимательными на дорогах и не оставлять транспорт в неположенных местах.

Температура воздуха на Дону в дневные часы составит от — 2 до +3 градусов.