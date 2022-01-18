Симферополь, 18 января 2022, 10:38 — REGNUM Более пяти тысяч коек для пациентов с коронавирусом готовы развернуть в стаионарах Крыма в случае осложнения эпидемиологической ситуации из-за нового штамма «Омикрон». Об этом заявил 19 января замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
При этом, уточнил он, основная нагрузка при ухудшении эпидситуации придётся на амбулатории.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, стало известно о выявлении первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Крыму и Севастополе — в каждом регионе подтверждено по одному случаю. Оба пациента изолированы в стационарах в отдельных боксах, выявлены контактные с ними лица, они также находятся под медицинским наблюдением.