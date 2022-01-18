Симферополь, 18 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Более пяти тысяч коек для пациентов с коронавирусом готовы развернуть в стаионарах Крыма в случае осложнения эпидемиологической ситуации из-за нового штамма «Омикрон». Об этом заявил 19 января замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

«Напомню, мы разворачивали в среднем в максимальные пики 5 365 коек, это порядка 40% всего коечного фонда по РК. На сегодняшний день мы готовы доразвернуться в случае необходимости», — сказал в эфире «Радио Крым» Антон Лясковский.

При этом, уточнил он, основная нагрузка при ухудшении эпидситуации придётся на амбулатории.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 января, стало известно о выявлении первых случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» в Крыму и Севастополе — в каждом регионе подтверждено по одному случаю. Оба пациента изолированы в стационарах в отдельных боксах, выявлены контактные с ними лица, они также находятся под медицинским наблюдением.