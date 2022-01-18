Москва, , 10:37 — REGNUM В Москве в 2022 году по программе реновации планируется возвести порядка 100 новых жилых домов и начать переезд 38 тысяч жителей, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Новые дома по программе реновации в районе Бескудниково Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв пояснил, что в Москве объемы строительства жилья по реновации постоянно нарастают.

«Пик переселения по реновации может быть достигнут через два года. До конца 2024 года планируется переселить 200 тысяч участников программы», — уточнил Бочкарёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, для участников программы реновации в Москве на портале mos.ru стал доступен новый сервис.

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