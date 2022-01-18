Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появился новый объект в стиле граффити, на этот раз им стал портрет вице-губернатора по строительству Николая Линченко. Об этом сообщили в профиле urbanfresco в соцсети Instagram.

Профиль в Instagram urbanfresco Цитата из профиля urbanfresco

Фотографией портрета вице-губернатора 17 января поделился автор профиля, художник Олег Лукьянов. Ранее он разместил на этом месте портрет Фёдора Достоевского, который позже был закрашен.

Рядом с изображением чиновника нанесены также страницы документа официального ответа из Смольного на обращение председателя правления МОЗЭПП «Гражданский патруль» Ростислава Антонова. В официальном ответе, под которым как раз и стоит подпись вице-губернатора, указано, что размещённый ранее рисунок с изображением Достоевского нарушает законодательство о городском благоустройстве.

«Разборки с Достоевским, безусловно, важнее, чем уборка города», — прокомментировал автор портрета классика в своём профиле в Instagram.

Напомним, городские власти боролись с изображением Достоевского в Кузнечном переулке. Изображение закрасили коммунальщики, а позднее инициативная группа отмыла портрет от краски.