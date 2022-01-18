Москва, , 10:47 — REGNUM Ограбление Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского, не было инсценировкой, преступление спланировал «опытный человек». Об этом журналист и телеведущий, друг Градского Андрей Караулов рассказал на своем YouTube-канале.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, разные «звёздные адвокаты» заявляют сейчас, что «Градская сама себя ограбила», но это не так. Похищенные деньги Марине Коташенко не принадлежали, она не сможет доказать, что заработала хотя бы часть из них.

«За вчерашней историей стоит опытный человек… А Марину разденут, точнее, уже раздели», — сказал Караулов.

Он не стал называть никаких имён, связанных с преступлением. При этом Караулов отметил, что сейф с деньгами в московской квартире Градского «был предметом особенного интереса» наследников музыканта в последние часы жизни Градского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вдову Градского Марину Коташенко ограбили на 100 млн рублей. По данным следствия, злоумышленники спровоцировали ДТП с участием её автомобиля, а потом потребовали привезти их в подмосковный особняк вдовы. Там они завладели деньгами, а позднее скрылись. Личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое.

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