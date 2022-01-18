Париж, 18 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Франция хочет использовать свое шестимесячное председательство в Совете ЕС для ужесточения контроля над импортом сельскохозяйственной продукции путем постепенного введения санитарных и экологических стандартов, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Эта взаимность стандартов абсолютно необходима для достижения агроэкологического перехода, не подвергаясь недобросовестной конкуренции», — заявил французский министр Жюльен Денорманди после встречи в Брюсселе министров сельского хозяйства ЕС.

Париж хочет ускорить переговоры о принятии механизма, направленного на запрет ввоза в ЕС сельскохозяйственной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция назвала неприемлемым действия полиции в отношении журналистов во время демонстраций против президента Туниса.