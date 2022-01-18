Москва, 18 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Москве увеличены интервалы на Арбатско-Покровской линии метро, сообщает 18 января пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Киевской» до «Курской» из-за пассажира на пути», — говорится в информации пресс-службы.

При этом в обратном направлении ветки поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге упавший на пути метрополитена 25-летний мужчина жив.