Биробиджан, 18 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В учреждениях образования столицы Еврейской автономии не обнаружили взрывных устройств. Обследование школ завершено, сообщило 18 января ИА ЕАОMedia.

Pixabay.com Эвакуация

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Бомбы в зданиях искали кинологи и сотрудники спецслужб. Сообщения о минировании получили четыре школы города из двеннадцати. Из учреждений образования эквакуировали 5306 детей и 673 сотрудника. Работу школ разрешено возобновить в штатном режиме.

«Все директора и педколлектив сработали слажено и удовлетворительно», — отметил первый заместитель мэра города Константин Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января учреждения образования Биробиджана получили на электронную почту сообщения о минировании. Аналогичные письма 18 января поступили в 70 школ Хабаровска, были эвакуированы 47 608 детей и 3 297 сотрудников.