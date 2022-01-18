Строитель, Белгородская область, , 10:45 — REGNUM Новые очистные сооружения введены в строй в Строителе Белгородской области. Станция будет обслуживать порядка 27 тысяч жителей, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе администрации региона.

Очистные сооружения Https://belregion.ru/

Зона обслуживания новых очистных — город Строитель и прилегающие к нему населённые пункты, впервые включая приём стоков ассенизаторских машин. Старая станция производительностью семь тысяч кубометров в сутки была запущена в 1997 году и уже перестала справляться с объёмом и доводить сбрасываемые сточные воды до требуемого качества. Мощность новых сооружений увеличена до 10 тысяч кубометров в сутки, здесь применяют биологическую технологию очистки, ультрафиолетовое обеззараживание стоков и обезвоживание ила.

На строительство автономных очистных сооружений было выделено порядка 500 млн рублей, из которых около 60% это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, остальные — поровну вложения регионального бюджета и собственные средства «Белоблводоканала».