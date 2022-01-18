Крутинский р-н, , 10:33 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет бывший директор Крутинского лесхоза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняют в присвоении в крупном размере с использованием служебного положения.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2018—2020 годы фигурант присвоил 445 тыс. рублей, переданных ему предпринимателями в качестве оплаты за приобретённую лесопродукцию. В ходе расследования экс-директор возместил ущерб.

«В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в районный суд для рассмотрения», — отметили в управлении.