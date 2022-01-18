Москва, , 10:33 — REGNUM Россия располагает информацией о кампании Соединенных Штатов и их союзников по дискредитации Олимпиады в Пекине, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой Соединенными Штатами Америки, их наиболее одиозными и послушными союзниками такой масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады», — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что в Москве видят попытки Вашингтона и его союзников дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия, Великобритания, Канада и США объявили политический бойкот Олимпиаде. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин намерен поехать на Игры в Пекин.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в запланированные ранее сроки.

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