Москва, 18 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия располагает информацией о кампании Соединенных Штатов и их союзников по дискредитации Олимпиады в Пекине, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой Соединенными Штатами Америки, их наиболее одиозными и послушными союзниками такой масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады», — сказал Нарышкин.

Он уточнил, что в Москве видят попытки Вашингтона и его союзников дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия, Великобритания, Канада и США объявили политический бойкот Олимпиаде. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин намерен поехать на Игры в Пекин.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в запланированные ранее сроки.

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