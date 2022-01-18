Нарышкин: США и их союзники развернули кампанию по дискредитации ОИ в Китае
Москва, 18 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия располагает информацией о кампании Соединенных Штатов и их союзников по дискредитации Олимпиады в Пекине, заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он уточнил, что в Москве видят попытки Вашингтона и его союзников дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине.
Как сообщало ИА REGNUM, Австралия, Великобритания, Канада и США объявили политический бойкот Олимпиаде. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин намерен поехать на Игры в Пекин.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут в запланированные ранее сроки.
Читайте также: В МОК заявили, что Олимпиада в Пекине пройдет в запланированные сроки