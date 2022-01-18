Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбургской области 3 февраля 2022 года в рамках тендера планируют выбрать подрядчика на реконструкцию стадиона «Локомотив» в Орске. Стартует конкурс с более чем 295,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Из документации на проект реконструкции

Объект расположен на улице Спортивная, 2б. Работы должны быть завершены до 31 августа 2023 года. Оплачивать услугу будут из бюджета муниципалитета. Максимальная цена контракта — 295 923 200 рублей. Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Свобода» города Орска.

В документации уточняется, что проект организации строительства был разработан ранее по заданию АНО «Футбольный клуб «Оренбург». На финише объект будет представлять собой современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, это далеко не первая попытка найти подрядчика. По данным СМИ Оренбургской области, это будет пятый тендер с тем же лотом.

Известно, что комплекс был закрыт из-за аварийного состояния в 2018 году.