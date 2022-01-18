Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбурге для оборудования иорданей выбрано только одно место на реке Урал — в районе Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области. Однако купелей будет две. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подготовка иорданей на реке Урал Пресс-служба администрации Оренбурга

«С целью разведения потоков на Урале обустроят две иордани с подходами, металлическими ограждениями, лестницами для спуска и подъема, освещением и скамейками для переодевания. Сами проруби внутри оборудуют металлическими сетками», — сказали в горадминистрации.

Планируется, что иордани будут готовы к вечеру 18 января, а утром 19 января состоится их освящение. Возле купелей на дежурство заступят полицейские, медики, спасатели. Парковку автомобилей оренбуржцев организуют возле Музея истории города и на ул. Бурзянцева.

Напомним, изначально анонсировали отсутствие официальных мест для крещенских купаний. Впоследствии чиновники заявили, что в городе появится одна иордань.

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