Петропавловск-Камчатский, , 10:43 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил обратить особое внимание на уборку улиц Петропавловска-Камчатского от снега и наледи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Снежный циклон в Петропавловске-Камчатском Pkgo.ru

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«Если основные магистрали и улицы в целом убирались на качественном уровне, то мы видим большую проблему на тротуарах. По данным ЦУР, по этой теме зарегистрировано более 500 обращений, из которых 350 касаются расчистки тротуаров от снега и наледи. Значительное количество обращений касается расчистки дворовых проездов или площадок, находящихся в ответственности управляющих компаний», — сказал Владимир Солодов.

Глава городского округа Константин Брызгин пояснил, что помимо двух магистральных подрядчиков и управляющих компаний, работают 13 подрядчиков на внутриквартальных проездах и придомовых территориях, по две бригады у каждой подрядной организации. Но проблема гололёда на тротуарах сохраняется. Ежедневно не менее 60 кубометров песка и соли высыпают на тротуары и дороги. Вывозят и снег. Работает более 40 самосвалов и 45 единиц другой техники.

«Ситуация, когда в некоторых частях города невозможно безопасно пройти, не должна продолжаться. Нельзя только констатировать, что это сложная ситуация, мы должны поставить чёткие задачи со сроками. За эту неделю я предлагаю такую работу провести и в следующий понедельник свериться, в какие сроки мы основные пешеходные маршруты приведём в нормативное состояние», — поручил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы сделали максимальный за четыре года объем работ по обработке противогололедными реагентами улиц и трасс в Подмосковье. Об этом 17 января сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.