Москва, 18 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Россия максимально заинтересована в том, чтобы с Украиной были выстроены добрососедские отношения. Об этом 18 января заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе круглого стола по истории Украины в Москве.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

«Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что продолжает занимать должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.