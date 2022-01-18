Краснодар, 18 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Несколько улиц оказались подтоплены в Краснодаре из-за сильных осадков утром 18 января, сообщили в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Краснодара На улицах Краснодара устраняют последствия сильных осадков

Снег с дождём накрыл краевой центр утром 18 января, по прогнозу осадки будут продолжаться в течение дня.

По данным на утро 18 января, последствия дождя устраняются на улицах Пражская, 9-я Тихая, им. Есенина, Бульвар Строителей, на пересечении ул. им. Братьев Черников и ул. Екатериновской. Также поступили три заявки от жителей на ликвидацию подтоплений на улицах Тополиная, 2-я Бисерная, Комсомольская в посёлке Индустриальном. Вечером, в случае ухудшения погодных условий, понижения температуры, снегоуборочная техника готова заступить на дежурство на мостах и путепроводах для обработки от гололеда.

По прогнозу, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 15−22 м/с в Краснодаре ожидаются 18−19 января.