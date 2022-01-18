Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Компания VK представила собственные онлайн-курсы для студентов магистратуры, старших курсов бакалавриата и специалитета. Информация об этом появилась в разделе «VK Образование».

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На данный момент доступно три бесплатных курса — «Системная аналитика», «Ручное тестирование приложений», а также «Автоматизированное тестирование». Чтобы стать обучающимся программы, необходимо быть студентом-старшекурсником или выпускником, завершившим обучение любого российского вуза в прошлом году.

Добавим, что после заполнения заявки абитуриент получает материалы для подготовки к вступительному тесту. Заявки можно подать на любое число курсов, но для обучения нужно будет выбрать не больше двух программ.

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