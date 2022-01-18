Уфа, 18 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Тело мужчину обнаружили на улице в Уфе. Об этом 18 января сообщает ИА «Башинформ».

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По информации журналистов, рано утром в уфимской Черниковке около жилого дома по улице Нежинской было обнаружено тело мужчины.

«Органами следственного управления Следственного комитета России по Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти мужчины», — приводит издание сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе скончалась 13-летняя девочка, упавшая в шахту лифта строящегося дома.