* Талибы — запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, , 10:27 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Урузган попросили правительственных чиновников в провинции привести свою внешность в соответствие с исламскими принципами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганцы

Представитель губернатора провинции в ходе выступления на «неделе сбора налогов» в провинции Урузган заявил, что государственные служащие должны придерживаться исламских принципов, изменить свой внешний вид, ходить степенной походкой и не брить бороды.

Местный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвал глав правительственных ведомств, контролируемых радикалами, обучать своих сотрудников вести себя в соответствии с исламскими принципами.

Министерство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поощрению добродетели и предотвращению порока уже дало указание парикмахерам не сбривать бороды клиентов полностью, и теперь большинство парикмахеров в афганских городах отказываются брить своих клиентов в западном стиле.