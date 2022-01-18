Москва, , 10:26 — REGNUM Отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон» Армейских международных игр начался на высокогорном учебно-тренировочном комплексе «Алагяз» Южного военного округа (ЮВО) в Армении. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ЮВО «Экипажи танков Т-72Б выполнят упражнения по вождению танков с преодолением препятствий, поразят различные типы мишеней на удалении от 900 до 2200 м управляемым снарядом, штатным снарядом и боеприпасами крупнокалиберного пулемёта «Корд».

Танкисты, претендующие на участие в соревнованиях, также проходят тесты на знание тактико-технических характеристик Т-72Б и сдают нормативы по физической подготовке.

Отмечается, что расположение учебно-тренировочного полигона на высоте более 2200 метров над уровнем моря привносит дополнительные трудности в управление военной техникой и выполнение учебных стрельб. Победители данного этапа продолжат состязаться на уровне объединения и округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ открыли новый танковый полигон, который позволит снизить затраты на проведение учений дислоцированных здесь подразделений Восточного военного округа.

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