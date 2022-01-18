На российской базе в Армении стартовал отбор на конкурс «Танковый биатлон»
Москва, 18 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Отборочный этап конкурса полевой выучки «Танковый биатлон» Армейских международных игр начался на высокогорном учебно-тренировочном комплексе «Алагяз» Южного военного округа (ЮВО) в Армении. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
Танкисты, претендующие на участие в соревнованиях, также проходят тесты на знание тактико-технических характеристик Т-72Б и сдают нормативы по физической подготовке.
Отмечается, что расположение учебно-тренировочного полигона на высоте более 2200 метров над уровнем моря привносит дополнительные трудности в управление военной техникой и выполнение учебных стрельб. Победители данного этапа продолжат состязаться на уровне объединения и округа.
Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде столицы Бурятии Улан-Удэ открыли новый танковый полигон, который позволит снизить затраты на проведение учений дислоцированных здесь подразделений Восточного военного округа.