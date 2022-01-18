Владимир Павленко, 18 января 2022, 12:23 — REGNUM В отличие от общественной, не спадает политическая напряженность в Казахстане и вокруг него. Свежие новости на фоне откровенно поспешного вывода российских войск из республики (остальные участники ОДКБ свои миротворческие подразделения уже вывели) рисуют весьма противоречивую картину. С одной стороны, в отставку отправлен Самат Абиш — первый заместитель главы КНБ, племянник Нурсултана Назарбаева, который поначалу был задержан по делу о госизмене вместе с шефом Каримом Масимовым, а затем внезапно выпущен и даже восстановлен в должности. Оказалось: ровно на неделю. Если добавить к этому идущую зачистку назарбаевских кадров в крупнейших госкомпаниях, налицо искоренение всякого влияния экс-президента и его клана. С другой стороны, встает вопрос о том, кто является главным бенефициаром этих перемен. Поэтому обращает внимание другая свежая новость: не успели российские миротворцы передать под контроль казахстанских военных аэропорт Алма-Аты, который они охраняли, как там приземлился самолет, принадлежащий ЦРУ то ли прямо, то ли опосредованно — через американскую авиакомпанию «Феникс». Официальная версия — вывоз из Казахстана американских граждан — критики не выдерживает. Острая фаза событий закончилась, в Алма-Ате спокойно (хотя накануне и распространялся фейк о новых столкновениях), и никакой угрозы американским гражданам нет. И потом, о каких именно «гражданах США» речь? По данным ряда СМИ, 9 января, в разгар стрельбы в бывшей столице, группа протестующих вторглась, предположительно, в военную лабораторию США, расположенную в пригороде Алма-Аты. И хотя официально минздрав республики тогда эту информацию опроверг, она получила подтверждение из независимых источников. По версии китайских экспертов (авторы из МК ссылаются на Цин Аня с одной из сетевых платформ), проникновение в лабораторию, куда посторонних не пускали, напрямую связано с поиском доказательств (или, наоборот, оправданий?) против арестованного накануне, 8 января, упомянутого шефа КНБ К. Масимова. Известно также, что к охране этого объекта казахстанской стороной не были допущены российские миротворцы, что весьма показательно. Конечный пункт маршрута цээрушного «джета», вылетевшего, по некоторым данным, из Грузии, вполне возможно, что связан именно с лабораторией.
Китайские коллеги вообще «копнули» глубоко. Учитывая «войну версий», которую Вашингтон ведет против Пекина по части происхождения нынешней пандемии, они связали круг интересов алма-атинской лаборатории с печально известным американским Форт-Детриком в штате Мэриленд. Напомним: к нему имеются серьезные и, подчеркнем это, обоснованные подозрения в «производстве» и вольном или невольном распространении коронавируса, уходящие, как утверждает Цин Ань, корнями в разработки биологического оружия против жителей Азии, которые велись еще японским «отрядом 731». Поскольку результаты всех самурайских изысканий после войны оказались в США, данная версия не лишена оснований и важна тем, что проливает свет на прямую преемственность организаторов нынешней пандемии планам, которые разрабатывались фашистскими режимами Берлина и Токио. А кто-нибудь сомневался, что глобализм — это фашизм и нацизм сегодня? В этом, на наш взгляд, и следует поискать причины той быстроты, с которыми миротворцев «попросили» из Казахстана. В республике, напомним, размещены несколько секретных лабораторий ЦРУ и армии США их двух сотен, которые разбросаны по миру. В связи с этим обращают внимание еще две вещи. Первая: публичные обвинения, которые в июне позапрошлого года были предъявлены в Казахстане прежнему руководству КНБ в сотрудничестве с американцами в проведении опытов над людьми. И вторая: кадровая чехарда в республиканском минздраве. Буквально в прошедшем декабре, когда «жареным» еще не запахло, президент Касым-Жомарт Токаев сместил с руководства этим ведомством Алексея Цоя, который, в свою очередь, пришел на пост министра как раз в июне 2020 года, в связи с разразившимся скандалом, поменяв на нем еще назарбаевского ставленника Елжана Биртанова. Сменивший Цоя Жандос Буркитбаев с самого начала имел приставку «и.о.» и пробыл в должности меньше месяца. Его 11 января, через три дня после ареста Масимова, сменила Ажар Гиният, ставшая вице-министром также в июне 2020 года. Четыре министра за полтора года, из которых трое меняли друг друга в течение последнего месяца, на фоне подготовки и развязывания мятежа. Плюс кардинальная смена всего руководства системы общественного здравоохранения полтора года назад. Учитывая, что начало сегодняшним перестановкам было положено разгромом верхушки КНБ, не исключено, что именно в связи с американской лабораторией, трудно отделаться от мысли, что основной сюжет именно вокруг нее (точнее, них — лабораторий) и вертится.
В последние недели невооруженным глазом стал виден раздрай в глобалистской тусовке. Не успел Билл Гейтс, известный многомиллиардным спонсированием ВОЗ, предречь угасание пандемии в течение текущего года, как Верховный суд США отменил президентский указ об обязательной вакцинации в частных компаниях. «Указ Байдена незаконен, ибо как превышает полномочия президента», — так гласит этот вердикт. Случайное совпадение? Да не бывает таких совпадений по ключевым вопросам американской повестки, которая «автоматом» проецируется на международную. Для Джо Байдена это очень плохой сигнал, особенно в наступившем выборном году; шансов на провал Демократической партии в ноябре все больше, и, говоря о Верховном суде, самое время вспомнить, сколько усилий приложил Дональд Трамп, чтобы сломать в нем демократическую монополию. Разумеется, экс-президент старался для себя, готовясь к внеэлекторальной схватке за Белый дом после выборов. Но теперь внесенные им коррективы живут собственной жизнью, и кто рискнет утверждать, что бодание Трампа с Байденом не было «нанайской» историей распасовки вариантов?
В специфических, знаковых американских СМИ, связанных с «глубинным государством», уже появлялись материалы, в которых «пандемический» способ продвижения «великой перезагрузки» объявлялся не до конца просчитанной авантюрой, поставившей под угрозу весь проект. Предполагается, что организаторы не рассчитывали на подобные масштабы общественного сопротивления истерии ковидобесия, и это сопротивление стало срывать глобалистам сроки реализации их планов. И более того, угрожать полным фиаско и вынужденным отступлением в тень мировой повестки. И в этих условиях — об этом и говорит решение верховных судей США — было решено взять паузу и, пересмотрев эту повестку, произвести перегруппировку сил. Уже имеются предположения, какого именно «конька» попытаются оседлать после «завершения» незадачливой «пандемии», которую Гейтс приравнял по опасности к «сезонному гриппу». Говорят, что в «авангард» выдвинется климатическая повестка, и косвенным признаком этого является соответствующее заявление, сделанное Анатолием Чубайсом, спецпредом по так называемому «устойчивому развитию», на Гайдаровском форуме. Этой тусовке либеральных маргиналов, по инерции считающих себя «правящей элитой».
Возвращаясь к казахстанским лабораториям американского происхождения, констатируем: то, что известно об их деятельности, указывает на вовлеченность как раз в «пандемические» сценарии, которые, похоже, уходят в прошлое. В упомянутом китайском материале Цин Аня делается вполне прозрачный намек на то, что президент Токаев, достаточно глубоко укорененный в глобальную проблематику по роду предыдущей деятельности в ООН и в связи с профессиональным интересом в сфере политической науки, начал с лабораториями разбираться. Но при этом — тоже, скажут, что это совпадение, хотя дело обстоит не так. О предстоящем быстром выводе контингентов ОДКБ из Казахстана было объявлено на следующий день после нашумевшего, отпето циничного комментария «говорящей головы» Госдепа Неда Прайса, который обвинил Россию в том, что, приходя, она потом не уходит. Очевидное противоречие между «антилабораторной» позицией Токаева и его следованием в фарватере внешнеполитического ведомства США в таких чувствительных вопросах находит объяснение только одним способом: если американские госструктуры получили из «глубины», от которой они всецело зависят, четкую и ясную команду сворачивать биологическую тематику. И транслируют эти решения по своим каналам. О том же самом свидетельствуют и телодвижения среди агентуры влияния Вашингтона в других странах. Мы, в России, разве не видим, как на фоне событий за океаном происходит сворачивание истерии у нас? Представим себе, что антиковидная предпринимательская QR-фронда в Северной столице началась бы не в январе, а, скажем, в августе — сентябре. И что, власти церемонились бы с организаторами? Ничуть не бывало — получили бы «по полной». А сейчас многое поменялось — не у нас, а в тех кругах и эшелонах, где «заказывают музыку» глобализма. И скорее всего эти тренды докатились и до Казахстана. Возможно, что и сами трагические события «черного января» были обусловлены сменой глобалистского вектора. Но как минимум, когда эти события начались, Вашингтон прежде всего воспрепятствовал допуску к охране своих объектов миротворцев ОДКБ, в данном случае российских. А вслед за этим, пролоббировав их быстрый вывод, первым делом бросил свой десант на заметание следов не доигранной до конца игры. Вот и приземлился самолет компании «Феникс» в Алма-Ате. С одной стороны, это вносит некую позитивную ясность; с другой, показывает, какой долгий путь предстоит пройти на постсоветском пространстве к подлинному взаимопониманию. Радует только одно: США наконец-то начинают сталкиваться в бывшем СССР с реальным сопротивлением своим планам и от наступления переходят к обороне.
И последнее. Очень может быть, что грандиозный скандал вокруг назначения шефом информационно-пропагандистского сектора новой казахстанской власти завзятого русофоба является отвлекающим маневром, призванным переключить общественное внимание и увести его прочь от «лабораторной» темы. То же самое, возможно, имеет место и в случае с заявлением главного действующего лица предыдущего политического кризиса 2016 года Мухтара Аблязова об «украинском» следе в казахстанском мятеже. Иначе просто непонятно, почему этот оппозиционер принялся переводить стрелки на русофобствующих «естественных» националистических союзников. Самое главное: кризис в Казахстане наглядно продемонстрировал хрупкость любой стабильности в эпоху турбулентности. И это нам всем следует принять к сведению.