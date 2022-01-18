Бухарест, , 10:25 — REGNUM Сильнейшие снегопады, обрушившиеся на северные и северо-восточные и южные области Румынии, стали причиной закрытия основных автомобильных магистралей в ряде регионов страны. Об этом 18 января сообщает Румынское телевидение.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

По последним данным, в настоящее время ограничено движение на дорогах в районе населенных пунктов Новачи и Ранка (уезд Горж, Валахия), а также на подъездах к Плоешти (уезд Прахова) и других территориальных образованиях, расположенных в горной местности.

Кроме того, сообщается о проведении спецопераций спасательных служб по предотвращению несчастных случаев на горнолыжных курортах. В ряде туристических зон объявлена опасность схода снежных лавин.