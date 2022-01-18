Южно-Сахалинск, 18 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На Сахалине жителей 184 домов в 10 районах освободили от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Pixabay.com Взнос на капитальный ремонт

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Из программы капремонта исключили дома, в которых менее пяти квартир.

«Мы решили освободить от платы за капитальный ремонт собственников квартир в небольших домах. Как правило, такое жилье люди сами поддерживают в хорошем состоянии. Поэтому справедливо избавить сахалинцев и курильчан от дополнительных взносов», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Начисление взносов на капремонт жителям небольших домов прекратилось с 16 декабря 2021 года. Все ранее уплаченные средства будут возвращены собственникам жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре взносы на капитальный ремонт для владельцев квартир в многоквартирных домах с января 2022 года выросли в среднем на 60 копеек за квадрат.