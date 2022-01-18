Чита, 18 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Доверчивый житель Читы лишился более миллиона рублей, поверив мошенникам. Подробности сегодня, 18 января, сообщает гоу МВД РФ по Забайкальскому краю.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

В отдел полиции «Северный» УМВД России по Чите обратился 34-летний местный житель и сообщил о хищении крупной суммы денежных средств. Полицейские установили, что мужчине в течение трех дней звонили неизвестные с 23 различных абонентских номеров и представлялись сотрудниками службы безопасности банка, клиентом которого является потерпевший.

Злоумышленники убеждали заявителя, что на его денежные средства покушаются мошенники и для сохранности их необходимо перевести на безопасный счет.

Потерпевший перевел имеющиеся на счету 400 тысяч рублей, затем оформил три кредита на общую сумму 770 000 рублей и перевел на другую карту, счет которой также ему был указан неизвестными.

Общая сумма ущерба составила 1 170 000 рублей. По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные, 15 — 16 января 2020 года доверчивые жители Забайкальского края перечислили мошенникам почти два миллиона рублей.

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