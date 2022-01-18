Усть-Коксинский район, Алтай, 18 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson R66 на горе Белуха в Республике Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Жёсткая посадка вертолёта на Алтае

Инцидент произошёл днём 4 августа 2020 года. По данным следствия, при совершении технического полёта, вертолёт совершил жёсткую посадку. В результате воздушное судно было завалено на бок и получило повреждение главного винта и фюзеляжа общей стоимостью более 33 млн рублей.

«Непосредственной причиной авиационного происшествия с воздушным судном стало его опрокидывание на пикирование при выполнении посадки в горах в условиях воздействия орографической турбулентности, сильных восходящих, нисходящих потоков и вихрей», — отметили в управлении.

При этом определение высоты было затруднено из-за «белизны поверхности» и отсутствия ориентиров. В итоге установлено, что в действиях пилота нарушений не было, в связи с чем уголовное дело прекращено.

Читайте также: Вертолет Robinson потерпел крушение на Алтае