Вольский район, Саратовская область, , 10:42 — REGNUM На нерегулируемом железнодорожном переезде станции Сенная в Вольском районе Саратовской области 18 января произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем. По информации ГУ МЧС России по Саратовской области, в ДТП пострадали несколько человек.

Авария Kaatjem

«В 8:47 (мск) на нерегулируемом переезде станции Сенная произошло столкновение одиночного локомотива с легковым автомобилем», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрия Юрина.

С его слов, двое мужчин из легкового автомобиля были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

На данном участке Приволжской железной дороги движение поездов не нарушено, подчеркнул спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ноябре 2021 года в Амурской области локомотив протаранил грузовик. Автомобиль двигался через переезд на красный сигнал светофора.

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