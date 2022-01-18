Петропавловск-Камчатский, 18 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Новое современное судно, построенное на турецкой судоверфи, будет работать в одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатского края — «Океанрыбфлоте», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Камчатского края Траулер

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Супертраулер «Георгий Мещеряков» уже прибыл на Камчатку.

«Хочу поздравить всех с историческим событием — прибытием к берегам Камчатки супертраулера. Особенно приятно, что он носит имя нашего прославленного легендарного руководителя и капитана Георгия Васильевича Мещерякова. В 1964 году он был удостоен звания Героя Социалистического труда СССР за мировой рекорд по добыче минтая. Сегодня рыбная отрасль Камчатского края продолжает славные традиции, заложенные нашими ветеранами. По итогам 2021 года мы зафиксировали рекордный уровень уловов — 1 млн 659 тыс. тонн рыбной продукции. Это новый уровень, который достигнут при участии компании «Океанрыбфлот», — сказал на торжественной встречи траулера губернатор Владимир Солодов.

Супертраулер длиной 108 и шириной 20 метров имеет мощные двигатели, морозильные мощности, автономность плавания в два раза больше, чем на большом морозильном рыболовном траулере. Ежедневно с помощью 12 технологических линий здесь будут перерабатывать 450 тонн рыбы. Оборудование судна позволяет производить продукцию практически безотходно: помимо основной рыбопродукции, будут выпускать муку и рыбий жир.

«Георгий Мещеряков» — не последнее новое судно, прибывшее в край. Такое же судно уже спущено на воду, оно названо в честь бывшего начальника «Камчатрыбпрома», позже губернатора края Владимира Бирюкова.

С 2008 по 2021 годы предприятия Камчатки инвестировали в отрасль более 80 млрд рублей. На побережьях полуострова построен 31 современный завод с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием, мощностью от 150 до 445 тонн в сутки, нацеленных на выпуск высококачественной и рентабельной рыбной продукции. Дополнительно создано более 5500 рабочих мест, построено и модернизировано 27 судов.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка — крупнейший центр рыбодобычи на Тихом океане.