Кабул, 18 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения, которое произошло 17 января в афганской провинции Багдис, возросло как минимум до «22 погибших и четырех раненых». Об этом со ссылкой на официальные лица северо-западной провинции Афганистана сообщает государственное информационное агентство «Бахтар».

Martin Luff Землетрясение

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Уточняется, что большинство жертв были жителями уезда Кадис этой провинции.

Ранее некоторые местные СМИ сообщали о разрушении домов и гибели «не менее 12 человек» в результате землетрясения.

В провинции не хватает медицинских учреждений. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и международные агентства по оказанию помощи пока ничего не сообщили о помощи пострадавшим и принятых мерах.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло 17 января в 16:10 по местному времени примерно в 41 км к востоку от Кала-и-Нау, столицы провинции Бадгис.

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,3 и его эпицентр находился на глубине около 18 километров. По имеющимся данным, сила землетрясения была настолько велика, что оно ощущалась в Мешхеде на востоке Ирана.

Бадгис граничит с Туркменией. С этой провинцией соседствует пограничная с Ираном провинция Герат.