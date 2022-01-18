18 января 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Турции активно обсуждаются комментарии относительно того, что «президент страны полностью проигнорировал правоохранительные органы и правосознание страны, и выяснилось, что он контактирует с РПК, и существует определенный план».

Ариф Асалыоглу, , 10:55 — REGNUM Президент Турции, председатель Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на заседании партийной группы в великом национальном собрании Турции (ВНСТ) невольно сделал несколько признаний, высказываясь о поддерживаемой курдскими народами Демократической партии народов (ДПН). Эрдоган, нацелившись на отбывающего заключение сопредседателя ДПН Селяхаттина Демирташа, заявил:

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

«Находящаяся под управлением Рабочей партии Курдистана (РПК) партия ждет сигнала с гор, от своих вооруженных любовников, чтобы определить, что ей делать, что говорить и как действовать. Почетная медаль у них на груди — это, к сожалению, наши молодые люди, которых они похитили в горы. Однако заключенный в Эдирне (сопредседатель ДПН Демирташ) ответит за это перед заключенным в Имралы (Абдуллах Оджалан)».

После этих заявлений общественность Турции выступила с критикой того, «как глава государства может говорить, что председатель партии понесет ответ перед лидером террористической организации?». В социальных сетях активно обсуждались комментарии относительно того, что «президент страны полностью проигнорировал правоохранительные органы и правосознание страны, и выяснилось, что он контактирует с РПК, и существует определенный план».

Журналист, публицист, продюсер телепрограмм Адем Явуз Арслан публикует следующие комментарии:

@ademyarslan: «Вчера я был шокирован, слушая Реджепа Тайипа Эрдогана (@RTErdogan). Неужели ли в тюрьме Имралы под председательством Абдуллаха Оджалана был создан суд? И только мы об этом не знали? Я говорил, что «он сделает всё», чтобы победить на выборах, но такого я не ожидал».

@ademyarslan: «И это свидетельствует о том, что ПАРТНЕРСТВО ЭРДОГАНА С ОДЖАЛАНОМ ВЫШЛО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. Оджалан, которого используют из тюрьмы, ведет предвыборную кампанию для Эрдогана, а его партнер по коалиции, националист Бахчели, закрывает на это глаза. Все правила политологии перевернуты с ног на голову…».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Пользователь по имени Ахмет отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@AhmetHoecuek: «К этому стоит относиться нормально! В конечном итоге Абдуллах Оджалан разве не один из членов семьи? «Государство-отец» в случае необходимости дает своим детям ПОРУЧЕНИЯ. И дети играют свои роли. На мой взгляд, дело в этом. «Кто поддерживает терроризм на протяжении 40 лет, вот это и есть признание».

Ахмет Карадениз публикует следующий комментарий:

@hayrayorum: «Эрдоган заявил, что «находящийся в Эдирне предстанет с ответом перед тем, кто находится в Имралы». В смысле? Этот подлец еще и принимает расчеты, будучи в тюрьме? Там что, разрешается руководить террористической организацией? Взаиморасчеты двух заключенных, и заявление об этом из уст первых лиц страны? Удивительно, конечно».

Юсуф Зия Экмекчи высказывается в поддержку предыдущего комментария:

@ekmekci_ziya: «Какое отношение к этому имеешь ты, заявляя, что находящийся в Эдирне предстанет с ответом перед тем, кто находится в Имралы? Чем занимаются судьи и прокуроры в Турции? Вы что, сделали страну площадкой для взаиморасчетов между террористами?».

Курды (сс) Kurdishstruggle

Тургут Зия публикует следующий комментарий:

@TurgutZiya1: «Эрдоган заявил, что: «Находящийся в Эдирне предстанет с ответом перед тем, кто находится в Имралы». Хм, если бы такое сказал лидер основной оппозиционной партии Кылычдароглу, на его имя был бы составлен протокол за сотрудничество с РПК. Если уж об этом говорит глава государства Эрдоган, значит, речь идет о сотрудничестве».

Сопредседатель ДПН Селяхаттин Демирташ, содержащийся в тюрьме в Эдирне, публикует следующий комментарий:

@hdpdemirtas: «Политики держат ответ перед обществом, своей партией, парламентом и НЕЗАВИСИМОЙ судебной системой. Вместо того, чтобы «сокрушаться» обо мне, ты бы лучше подумал, как ты будешь отвечать за свои дела».