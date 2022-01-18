Тбилиси, 18 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 56 367 исследований на SARS-CoV-2 выявили 7521 случай заражения коронавирусом, что является абсолютным «рекордом» для страны. Эту информацию 18 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Лаборатория

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 006 864 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 934 667 победили инфекцию, в том числе 3160 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 512 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 31 скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4465 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2050.

Днём ранее в Грузии в ходе 29 711 исследований выявили 3656 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3066 человек, скончались 32 пациента с COVID-19.