Варшава, 18 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Заместитель министра инфраструктуры Польши Марек Грубарчик во время своего выступления в эфире телеканала TVP Info оценил работу морских портов республики по итогам 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, по словам, Грубачика, через польские порты в прошлом году было перевезено 113 миллионов 100 тысяч тонн грузов. Это на 10 млн тонн больше, чем в 2020 году.

«Если говорить о динамике роста, то она составляет 9% по сравнению с 2020 годом. Но мы не можем останавливаться на этих цифрах — мы пытаемся увеличить перевалку грузов в портах. В будущем мы постараемся создать большой перевалочный хаб на нашем побережье и перетянуть клиентов из других портов», — сказал министр.

Больше всего грузов было перевезено в порту Гданьск — 53 миллиона тонн. На втором месте порт Щецин/Свиноуйсьце — 33 млн 200 тысяч тонн, а на третьем — Гдыня с результатом в 26 млн 700 тысяч тонн.