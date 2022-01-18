Тайшет, Иркутская область, 18 января, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Шиткинском лесничестве (Тайшетский район Иркутской области) пресечена незаконная рубка древесины в особо крупном размере. Подробности сегодня 18 января, сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Накануне в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции задержали нескольких мужчин, осуществлявших спил деревьев хвойных пород без соответствующих на то разрешений. Вскоре был установлен предполагаемый лидер группы «черных лесорубов». Им оказался 38-летний житель поселка Новобирюсинский.

С мест происшествий изъяты два трактора, автомобиль «КрАЗ», бензопилы и сортимент леса породы «сосна». Объем заготовленной древесины составил почти 80 кубометров. По оценкам специалистов ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, составил более трех миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники Забайкалья известили, что по итогам 2021 года в регионе увеличилась выявляемость незаконных рубок лесных насаждений.

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