Уфа, 18 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Мультицентр социальной и трудовой интеграции намерены создать в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Maxpixel.freegreatpicture.com Инвалид

Данный вопрос рассматривался на заседании правительства Башкирии.

«Нам важно обеспечить людям с инвалидностью максимальные возможности для получения необходимого профессионального образования, последующее трудоустройство и повышение их конкурентоспособности на рынке труда», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона.

Отмечается, что доля трудоустроенных инвалидов работоспособного возраста в Башкирии составляет 21%. Это ниже, чем в целом по России и Приволжском федеральном округе. Сообщается, что мультицентр в Башкирии намерены организовать на примере подобного центра в городе Всеволожск Ленинградской области. В нем предоставляют услуги по сопровождению граждан с ограниченными возможностями здоровья: специалисты проводят профессиональную диагностику и подбор подходящей профессии, обучают и трудоустраивают их. Мультицентр в Башкирии намерены создать в здании Салаватского механико-строительного колледжа.