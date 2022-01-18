Бузулукский район, Оренбургская область, 18 января 2022, 10:10 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области работника частной компании уличили в совершении преступления. По факту продажи имущества организации возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело
Уголовное дело

По версии следствия, мастер цеха промыслового обслуживания акционерного общества, зарегистрированного в Самарской области, похитил два трансформатора. Используя свое служебное положение, мужчина вывел оборудование с территории месторождения и продал местному жителю. Ущерб составил около 450 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»).