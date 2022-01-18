Бузулукский район, Оренбургская область, 18 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбургской области работника частной компании уличили в совершении преступления. По факту продажи имущества организации возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По версии следствия, мастер цеха промыслового обслуживания акционерного общества, зарегистрированного в Самарской области, похитил два трансформатора. Используя свое служебное положение, мужчина вывел оборудование с территории месторождения и продал местному жителю. Ущерб составил около 450 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения»).