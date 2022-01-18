Волгоград, 18 января 2022, 10:22 — REGNUM Школьнику, обвиняемому в попытке устроить теракт в одной из школ Волгограда, разрешено вернуться из психоневрологического диспансера домой.
Решение вынес 17 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
Приговор ещё может быть обжалован в течение 10 суток.
Как сообщало ИА REGNUM в конце ноября 2021 года 17-летнему подростку Волгоградский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на перевод в больницу. Поводом для ужесточения стало срабатывание электронного браслета. Школьника обвиняют в совершении общественно-опасных деяний предусмотренных четырьмя статьями УК РФ — следствие считает, что в середине июня 2020 года он планировал строить теракт в школе Волгограда.
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