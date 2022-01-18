Волгоград, 18 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Школьнику, обвиняемому в попытке устроить теракт в одной из школ Волгограда, разрешено вернуться из психоневрологического диспансера домой.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение вынес 17 января Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

«Вынесено определение о прекращении нахождения Ярослава И. в психоневрологическом диспансере. После вступления решения в силу свобода обвиняемого будет ограничена запретом определённых действий», — цитирует пресс-службу суда издание «Новости Волгограда».

Приговор ещё может быть обжалован в течение 10 суток.

Как сообщало ИА REGNUM в конце ноября 2021 года 17-летнему подростку Волгоградский областной суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на перевод в больницу. Поводом для ужесточения стало срабатывание электронного браслета. Школьника обвиняют в совершении общественно-опасных деяний предусмотренных четырьмя статьями УК РФ — следствие считает, что в середине июня 2020 года он планировал строить теракт в школе Волгограда.